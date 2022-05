Abbandona i rifiuti in campagna: oltre alla multa ha pagato le spese per la pulizia

Pensava di restare impunito. Invece tra il materiale che ha abbandonato nelle campagne tra via Vignate a Gambolò e via Valletta Fogliano a Vigevano gli agenti della polizia locale di Gambolò e Tromello, che operano in convenzione, hanno ritrovato dei fogli che hanno consentito di identificarlo: l'uomo, che è stato multato, si è dovuto accollare le spese per la pulizia della superficie.

Il materiale abbandonato nelle campagne tra Gambolò e Vigevano

A segnalare agli agenti del comandante Maria Teresa Gaino il materiale abbandonato tra i campi era stato un cacciatore.