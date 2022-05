Si fingono carabinieri, le sottraggono la bigiotteria: il raggiro all'una di questa notte

Hanno suonato al campanello della sua abitazione all'una di questa notte qualificandosi come carabinieri e l'hanno raggirata. Si amplia il ventaglio degli espedienti utilizzati dai truffatori per colpire gli anziani. L'ultimo ha avuto come vittima una pensionata di 78 anni. I malviventi le hanno mostrato della bigiotteria di sua proprietà, spiegandole che era stata ritrovata e che avevano la necessità di verificare ulteriori ammanchi a seguito di quello che con tutta evidenza sembrava essere un furto. Quando si sono accorti che in casa non c'era altro di valore se ne sono andati con la merce.

I malviventi si erano precedentemente introdotti nell'appartamento forzando una finestra

Solo in un secondo momento i carabinieri, quelli veri, hanno scoperto che i due truffatori erano precedentemente entrati nella casa dell'anziana, utilizzando una scala per raggiungere un balcone e dopo aver forzato una finestra, allo scopo di recuperare la bigiotteria necessaria a mettere in scena il loro tentativo di raggiro.