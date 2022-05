Via dalla Sicilia, viveva nel parchetto di via della Costa: egiziano minorenne identificato dalla polizia locale

Si è allontanato volontariamente dalla comunità di Mazzarino (Caltanissetta) presso la quale era ospite e, non è chiaro in che modo, ha raggiunto Vigevano dove viveva accampato nel parchetto di via della Costa. A scoprire la vicenda di M.I., egiziano, meno che sedicenne, sono stati gli agenti della polizia locale nel corso di un controllo di routine effettuato ieri nell'ambito dell'attività di contrasto del degrado cittadino. Il ragazzino era insieme ad un gruppo di coetanei, ha subito evidenziato difficoltà con la lingua italiana ed era privo di documenti.

Con pazienza il personale del comando di via San Giacomo è riuscito a ricostruire la sua vicenda, accertando che in ordine al suo allontanamento la comunità nissena aveva presentato a gennaio una denuncia. Da allora la sua “casa” è stata il parchetto, dove dormiva coperto da un piumino e con solo un cuscino. Rifocillato e sottoposto ad un controllo medico di routine, il ragazzo è stato poi accompagnato presso una comunità di Novara.

Nell'ambito della stessa attività nel parchetto gli agenti hanno ritrovato una confezione con poco più di 5 grammi di hashish che è stata sottoposta a sequestro.