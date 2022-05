Covid: diminuiscono i pazienti ricoverati, i nuovi casi in Lombardia sono 3539

A fronte di 33517 tamponi processati, sono 3539 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia – di cui 197 in provincia di Pavia – nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è a 10,5% (ieri 10,9%). Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: sono attualmente 35 (-2) nelle terapie intensive e 830 (-33) nei reparti ordinari. I decessi per coronavirus in Regione sono stati 15 nell'ultimo giorno, 40384 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.145 di cui 486 a Milano città

Bergamo: 306

Brescia: 468

Como: 183

Cremona: 104

Lecco: 118

Lodi: 100

Mantova: 146

Monza e Brianza: 315

Pavia: 197

Sondrio: 68

Varese: 268