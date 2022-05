Incidente auto-scooter in corso Milano

Il sinistro stradale si è verificato venerdì mattina, poco prima delle 10,30 in corso Milano, all'altezza di via Verdi. I veicolo coinvolti sono una Fiat Seicento e una Vespa Gts. Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che la Vespa si stesse immettendo da via Verdi al momento dell'impatto con l'utilitaria; l'esatta dinamica dell'incidente sarà accertata nelle prossime ore dagli agenti della polizia locale di Vigevano, intervenuti per i rilievi di legge.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza della Croce Rossa, ma per il 63enne sullo scooter non è stato necessario il trasporto in ospedale. Il tratto di corso Milano interessato dall'incidente è stato chiuso momentaneamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti; sul posto era presente anche una volante della polizia di Stato in supporto.