Incendio in un capannone di rifiuti a Casei Gerola: le immagini dall'alto

Sta proseguendo il lavoro dei vigili del fuoco nell'area industriale di Casei Gerola (Pavia), dove questa mattina (venerdì) è divampato un vasto incendio che ha interessato un capannone in via Fermi, in gestione a una ditta che si occupa di raccolta e stoccaggio del vetro e di separazione di rifiuti ingombranti. Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a spegnere le fiamme, e ora sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e della bonifica dell'area.