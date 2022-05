Il Capitano Ultimo arriva in Lomellina: è il protagonista del trentunesimo Vertice Nazionale Antimafia

Il carabiniere più famoso d’Italia, su cui sono stati girati film e scritti libri, come protagonista del trentunesimo Vertice nazionale antimafia 2022, in veste di premiato e di ospite. Lo organizza la Fondazione Antonino Caponnetto insieme a Omcom, l’Osservatorio Mediterraneo sulla criminalità organizzata. Un po’ a sorpresa per i due giorni di assemblea quest’anno è stata scelta Mede. Nel suo teatro, il Besostri, 340 posti a sedere, sabato pomeriggio alle 16 parlerà Sergio De Caprio. Il capitano Ultimo. Come capo dell'unità Crimor del Raggruppamento operativo speciale (i Ros) dei carabinieri arrestò nel 1993 Totò Riina, il capo di Cosa Nostra.

Il programma

Il tema di quest’anno del vertice è “Criminalità organizzata 4.0: dalla corruzione al riciclaggio, le mani sporche sul Pnrr”. Due appuntamenti: sabato 21 maggio dalle ore 16 e domenica 22 dalle 10. Introdurranno Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, e il giornalista Giuliano Rotondi, direttore responsabile di POP - ilgiornalepopolare.it, quotidiano online co-organizzatore sui cui portali social si potrà seguire la diretta in streaming, da casa propria. Sarà infatti difficile pensare che tutti gli interessati trovino posto al teatro di Mede, oltretutto senza poter prenotare.

De Caprio è uno dei tantissimi premiati. Il programma di questo vertice, infatti, non prevede solo una serie di interventi ma anche la consegna di Premi e Targhe per la legalità ai rappresentanti della lotta alla criminalità organizzata nelle varie categorie della società civile, non solo politica e militare. Insieme al capitano Ultimo, Mede attende anche Piera Aiello. Deputata per il Gruppo misto, è la cognata di Rita Atria, la testimone di giustizia che ebbe il coraggio di denunciare la sua famiglia mafiosa e si uccise, a soli 17 anni, nascosta a Roma, dopo aver appreso dell’assassinio del giudice Paolo Borsellino, nel frattempo diventato suo amico fraterno. E ancora, i giornalisti Toni Capuozzo e Lorenzo Mancineschi, “La Iena scomoda”. Tutti loro sono stati invitati sabato pomeriggio.

L’indomani mattina, il 22, saranno attesi tra gli altri l’europarlamentare Caterina Chinnici (figlia di Rocco, giudice ucciso da Cosa Nostra nel 1983), Ivana Costa in memoria del giudice Gaetano Costa, altra vittima della mafia, l’attore Ninni Bruschetta e don Antonio Coluccia. Il sacerdote romano che opera in contesti difficili combatte lo spaccio di droga, ed è costretto per questo motivo a girare con la scorta. L’elenco comprende tutte le personalità della zona (presidente della provincia di Pavia, prefetto, questore, vertici delle forze dell’ordine), oltre a giornalisti come Alfredo D'Amato, Cinzia Fiorato e Mario Giordano, avvocati e rappresentanti di associazioni di tutta Italia. «Dopo la pandemia, e per la ripresa del Paese – è il “succo” dei temi che verranno affrontati dagli esperti – il Governo ha stanziato milioni e milioni di euro per la Ripartenza e la Resilienza stuzzicando però gli appetiti delle organizzazioni malavitose che non mancheranno al lucroso appuntamento attraverso i mille tentacoli a disposizione della Piovra».

L'elenco dei premiati

Ecco tutti i premiati: Sabato 21, ore 16, premi per la legalità: onorevole Piera Aiello, deputato. Fabio Napoleone, Procuratore Capo Pavia. Pier Luigi Pianta, Procuratore Capo Vercelli. Sergio De Caprio, “Ultimo”, già Comandante Ros. Luigi Macchia, Comandante Guardia di Finanza, Pavia. Luciano Calabrò, Comandante Carabinieri, Pavia. Francesco Garcea, vice Questore, Monza. Remo Danovi, avvocato, Milano. Christian Petrina, avvocato, Catania. Barbara Iannuccelli, avvocato, Bologna. Toni Capuozzo, giornalista. Andrea Di Mauro, ricercatore storico. Sabato 21, targhe per la legalità: Paola Mannella, Prefetto di Pavia. Alessio Cesareo, Questore di Pavia. Giorgio Guardamagna, sindaco di Mede. Giacinto Siciliano, direttore istituto penitenziario San Vittore, Milano. Jacqueline Monica Magi, Consigliere Corte d’Appello, Torino. Maurizio Pappalardo, Comandante Nucleo Informativo carabinieri Pavia. Tania Amarugi, avvocato, Grosseto. Alfredo D’Amato, giornalista Rai 3. Lorenzo Mancineschi, videomaker de “La Iena Scomoda”, Grosseto. Carmelo La Rocca, presidente Futuro Mare, Catania.

Domenica 22, ore 10, premi per la legalità: Onorevole Caterina Chinnici, Europarlamentare. Ivana Costa, Premio alla memoria Procuratore Gaetano Costa, Como. Don Antonio Coluccia, sacerdote antispaccio, Roma. Iacopo Mannucci Benincasa, Comandante provinciale carabinieri Milano. Alberto Giordano, Capo Addestramento Guardia di Finanza, Cagliari. Renato Soffritti, consigliere comunale, Parona. Mario Giordano, giornalista, direttore TG4, Milano. Cinzia Fiorato, giornalista Rai 1, Roma. Sergio Rosso, presidente Asili Notturni, Torino. Carlo Besostri, imprenditore agricolo, presidente Seed. Ninni Bruschetta, attore. Domenica 22, targhe per la legalità: Ruggero Invernizzi, Consigliere Regione Lombardia. Giovanni Palli, presidente Provincia di Pavia. Fausto Turbanti, presidente consiglio comunale Grosseto. Alberto Lasagna, direttore Confagricoltura, Pavia. Sandro Neri, giornalista, direttore responsabile de Il Giorno. Andrea Filippi, giornalista, direttore responsabile de La Provincia Pavese. Giuseppe Ricci, Direttore Energy Evolution Eni, Milano. Paolo Bartolomeo Pascolo, criminologo forense, Udine. Dario Pappalardo, commercialista, Legnano.