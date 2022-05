Aveva 68 anni la donna trovata morta stamattina

Aveva 68 anni la donna trovata morta questa mattina nel naviglio Langosco, nelle campagne di Vigevano non lontano da via Castellana. Intorno alle 11 un runner ha notato il corpo senza vita che riaffiorava e ha dato l'allarme.

La zona del ritrovamento



I carabinieri hanno trovato la sua Ford Fiesta qualche centinaio di metri più a monte. La donna, di cui non sono ancora note le generalità anagrafiche, era residente a Vigevano. Né sul corpo né nella vettura, che aveva la portiera aperta, sono stati trovati segni di violenza. Gli inquirenti non hanno ancora fornito una causa certa del decesso: se un malore che l'ha fatta cadere in acqua e annegare, o un gesto volontario.