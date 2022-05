Cadavere di donna ritrovato nelle campagne di Vigevano

La donna aveva tra i 50 e i 60 anni, ben vestita. Ancora è senza nome. Il mistero del cadavere ritrovato questa mattina poco prima delle 11 nelle campagne di Vigevano deve ancora essere dipanato. Se ne è accorto un runner, un uomo con la passione per la corsa che ha sfidato l'afa e ha scelto i sentieri intorno a via Castellana, a ovest della città, non lontano dal nuovo palazzetto dello sport. Il corpo della donna affiorava dal naviglio Langosco. Il personale dell'automedica della Areu non ha potuto che constatarne il decesso.

I carabinieri della compagnia di Vigevano si occuperanno delle indagini: prima bisognerà accertarsi della sua identità, e poi della dinamica della tragedia. Probabilmente la donna ha avuto un malore mentre camminava da sola, ma non è possibile escludere nemmeno il tragico gesto. Non sembravano esserci segni di violenza sulla salma.