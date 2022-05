Tragedia durante la gara ciclistica: muore Stefano Martolini, dirigente della Viris Vigevano

La bicicletta durante la volata finale ha perso il controllo e ha travolto un vigevanese, uccidendolo. Per Stefano Martolini, direttore sportivo della Viris Vigevano, che stava seguendo gli ultimi attimi di gara dal marciapiede, non c'è stato niente da fare. La tragedia è avvenuta oggi intorno alle 17,30 durante il Trofeo ciclistico di Castelfidardo, nelle Marche.

A circa 400 metri dal traguardo, in un tratto rettilineo, il ciclista della squadra padovana Work Service, Nicola Venchiarutti, friulano, 23 anni, forse per un contatto con un avversario, è uscito di strada investendo Martolini, quarantunenne. La bici andava a oltre 60 chilometri orari e l'impatto è stato tremendo. Martolini è caduto all’indietro sbattendo la testa a terra e morendo quasi sul colpo. I soccorsi immediati sono stati inutili. Anche le condizioni di Venchiarutti sono gravi: è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Ancona con fratture alle vertebre dorsali.

Stefano Martolini

Il dirigente vigevanese era a Castelfidardo per seguire i quattro atleti della Viris Vigevano per una gara nazionale riservata ai dilettanti élite e Under 23, che fa parte della Due Giorni Marchigiana. La gara si svolgeva su un circuito da ripetere dieci volte, Martolini effettuava il rifornimento ai suoi giovani ciclisti. La squadra Work Service ha inviato un messaggio di cordoglio per lo sfortunato vigevanese: «Work Service Vitalcare Videa intende manifestare le proprie sentite condoglianze agli amici e ai familiari di Stefano Martolini, direttore sportivo della Viris Vigevano deceduto oggi a Castelfidardo in seguito ad un tragico incidente che ha coinvolto anche Nicola Venchiarutti».