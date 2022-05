Incrocio anarchico: via Marsala rimane senza segnaletica

Un problema da non sottovalutare. Perché può essere causa – o comunque concausa – di un incidente stradale. Stiamo parlando dell’assenza, o comunque della mancata cura, della segnaletica stradale. Le situazioni critiche in città sono diverse. Una evidente è stata segnalata da un nostro attento lettore, che ha rilevato in una strada la completa assenza di cartelli e di segnaletica orizzontale. Succede in via Marsala, all’angolo con l’intersezione con via Calatafimi. Nessun cartello, nessuna linea a terra, dove avrebbe dovuto esserci la striscia trasversale della precedenza. «Mi auguro che non si aspetti l’incidente per ripristinare la segnaletica», ci ha scritto il cittadino.



Chi non conosce la viabilità di quella zona rischia infatti di proseguire senza arrestare la corsa, né diminuire la velocità. O, comunque, di rendersene conto troppo tardi, sempre che nel frattempo non sia accaduto il peggio. Purtroppo, anche dove la segnaletica è presente, non sempre risulta essere abbastanza visibile. Ci sono infatti alcuni punti della città in cui si registra una incidentalità più elevata. Succede, ad esempio, in via Morosini, all’incrocio con via Montebello, dietro l’Ipercoop. Qui i sinistri stradali, anche gravi, sono stati numerosi, la maggior parte causati da mancate precedenze ed eccessiva velocità.