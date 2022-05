Trovata senza vita nel naviglio Langosco: disposta l'autopsia

Sarà l'esame autoptico a chiarire le cause del decesso della donna di 68 anni trovata ieri mattina (domenica) nelle acque del naviglio Langosco, nelle campagne attorno a Vigevano. È stato un runner, poco prima delle 11, ad avvistare il cadavere e a dare l'allarme.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato all'Istituto di medicina legale di Pavia, dove verrà eseguita l'autopsia. Nelle vicinanze è poi stata trovata anche l'utilitaria della 68enne, una Toyota Yaris. I carabinieri della Compagnia di Vigevano si stanno occupando degli accertamenti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi; l'assenza di segni evidenti di violenza sul corpo potrebbe far ipotizzare un incidente o un gesto estremo.