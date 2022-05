La tragica morte del ds della Viris: la Procura della Repubblica di Ancona ha disposto l'autopsia

La Procura della Repubblica di Ancora ha disposto l’esame autoptico sul corpo di Stefano Martolini, 41 anni, il direttore sportivo della Viris Vigevano travolto e ucciso domenica da un ciclista impegnato nello sprint di una competizione under 23 che si stava svolgendo a Castelfidardo (Ancona) e che ha improvvisamente sbandatocentrandolo in una zona non protetta dalle transenne. Il ciclista, Nicola Venchiarutti, 23 anni, friulano, che è rimasto ferito gravemente, è stato iscritto come atto dovuto nel registro degli indagati per omicidio colposo.

La tragedia si è consumata negli ultimi metri di una gara ciclistica (foto di repertorio)



Nel frattempo il padre ed il fratello della vittima, che viveva a Santo Stefano Ticino (Milano), non era sposato e non aveva figli, e che si sono affidati ai propri legali per fare luce sull’accaduto, hanno chiesto la rimozione dalla Rete degli ultimi secondi dei numerosi filmati che documentano le fasi della tragedia.