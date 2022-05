I furti in casa falliscono: intercettati dai carabinieri sull'auto in fuga

I due furti in abitazione che hanno tentato a Borgo San Siro non sono andati come previsto: scoperti sono stati costretti a fuggire. Ma la loro Bmw bianca, indicata dai testimoni, è stata individuata ed intercettata dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano e della stazione di Gravellona.

I ladri sono stati intercettati dai carabinieri



Così ieri pomeriggio sono finiti in manette B.G., 31 anni e B.R., 37 anni: per entrambi l’accusa era di tentato furto in abitazione. Processati per direttissima questa mattina sono stati condannati alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa ciascuno. Il giudice monocratico del Tribunale di Pavia ha disposto a loro carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.