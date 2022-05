Covid-19, in Lombardia il tasso di positività è dell'8,4%

Sono 2.874 a fronte di 33.227 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’8,6%. Nonostante questo spicca il dato dell’aumento dei degenti ordinari, oggi 779 (+30) mentre quelli in terapia intensiva sono 34 (-2). I decessi sono stati 31 per un totale di 40.453 dall’inizio della pandemia. La provincia di Milano conta oggi 1.010 nuovi casi, seguita da quella di Brescia 8+349) e da quella di Monza e Brianza (+294). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 138.

La situazione oggi in Lombardia

In tutto il Paese i contagiati nelle ultime 24 ore sono 22.438 con il tasso di positività al 9,4%. I decessi sono stati 114. Calano i ricoveri: quelli ordinari sono 5.969 (-288 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 271 (-19).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.893.354 persone (l’84,20% della popolazione), la dose “booster” è stata somministrata a 39.543.501 persone (il 66,73% della popolazione) e la quarta dose a 872.250 persone (l’1,47% della popolazione).