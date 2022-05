"Legge" le carte per telefono: si fa pagare quasi 20 mila euro

Per delle “letture degli angeli” effettuate per telefono dalla riviera romagnola tra il giugno del 2021 e l’agosto dello scorso anno si era fatta consegnare da una donna di 45 anni, affetta da disturbi psichiatrici, poco più di 19 mila euro. I carabinieri di San Donato Milanese hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Lodi, a carico di una cartomante di 59 anni ritenuta responsabile di circonvenzione di incapace. La donna dovrà rispettare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e quello dell’utilizzo di mezzi telefonici e telematici.

La cartomante vive a Riccione

Le indagini, basate su testimonianze ed intercettazioni telefoniche, hanno accertato che la cinquantanovenne, di professione cartomante, aveva raggirato la sua vittima, pur consapevole del suo stato di incapacità, e si era fatta consegnare nell’arco di poco più di un anno 19.460 euro per delle “letture degli angeli” che avvenivano per telefono dalla sua casa di Riccione. Nella circostanza i carabinieri hanno dato esecuzione anche ad un decreto di sequestro finalizzato alla confisca della somma ricevuta dal conto corrente dell’indagata.