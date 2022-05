I controlli anti-droga della polizia locale con le unità cinofile

Una serie di controlli effettuati con il supporto delle unità cinofile sono stati effettuati in mattinata presso alcuni istituti superiori della città. Complessivamente sono state ispezionate 30 classi con esito negativo.

Ma l’attività specifica era iniziata già lunedì quando il personale di via San Giacomo ha effettuato controlli nella zona della stazione ferroviaria dove un ragazzo è stato trovato in possesso di alcuni spinelli e per quello segnalato alla Prefettura mentre in una lattina sono stati trovati poco più di 2 grammi di hashish. Otto ragazzi sono stati identificati al parco Pertini e anche in questo caso è stata trovata dell’hashish. Nessun riscontro è infine arrivato dai controlli che hanno interessato il parco delle scuole Regina Margherita e il parchetto di via della Costa.