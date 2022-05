Tenta di rubare una bicicletta, lo scoprono: ventitreenne arrestato dalla polizia

Si è introdotto nelle cantine di un condominio di una zona semi-centrale della città e ha tentato di rubare una bicicletta utilizzando un tronchese. Per sua sfortuna però alcuni residenti lo hanno notato e messo in fuga dopo aver chiamato il numero di emergenza 112. In pochi minuti sul posto è arrivata una Volante del commissariato: gli agenti hanno inseguito a piedi il fuggitivo attraverso tetti di autorimesse, recinzioni e mura di cinta. Bloccato una prima volta il ladro ha tentato di divincolarsi senza riuscirci. A quel punto per lui è scattato l'arresto per furto in pertinenza di un'abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L'arresto è stato effettuato dagli agenti della Volante del commissariato

Processato per direttissima è stato condannato alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione con la condizionale. A suo carico è stato disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.