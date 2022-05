Schianto frontale, il furgone prende fuoco: muore un trentunenne residente a Vigevano

E’ un trentunenne di nazionalità rumena residente a Vigevano, J.M., la vittima del terribile incidente avvenuto questa mattina qualche minuto prima delle 10 lungo la provinciale 412 in territorio di Santa Cristina e Bissone in direzione Villanterio. L’uomo era al volante di un furgone che, pare in fase di sorpasso secondo i primi accertamenti della polizia locale di Santa Cristina, è andato a scontrarsi frontalmente con un carro attrezzi con a bordo due uomini. L’impatto è stato tremendo: il furgone ha preso fuoco e il conducente, ormai privo di coscienza, non è riuscito a scendere ed è stato avvolto dalle fiamme.





I feriti sono stati trasportati al policlinico di Pavia

Feriti in modo meno grave gli occupanti del carro attrezzi, che stava trasportando una Mercedes, due uomini di 48 e 51 anni, che sono stati trasportati al policlinico San Matteo di Pavia, uno con l’elisoccorso di Milano. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento; il trentunenne aveva appena accompagnato al lavoro la fidanzata e stava rientrando.