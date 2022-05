Vuole gettarsi dal cavalcavia, i poliziotti la salvano

Aveva deciso di farla finita lanciandosi dal ponte della ferrovia alla periferia della città e lo aveva annunciato chiamando il 112. Per fortuna ad evitare i propositi di una giovane donna vigevanese è stato il tempestivo intervento degli agenti della Volante del commissariato che, alla sua ricerca, l’hanno notata seduta sul parapetto.

La giovane donna è stata accompagnata al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano

Si sono avvicinati con circospezione e poi, con un movimento fulimineo, l’hanno bloccata mettendola in salvo. La giovane è stata poi affidata al personale medico del 118 e ad una ambulanza che l’ha accompagnata in ospedale. Prima però, dopo essere scoppiata in lacrime, ha telefonato alla madre per rassicurarla sulle sue condizioni.