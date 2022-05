All'interno del container erano nascosti 5 immigrati sudanesi

Cinque giovani di nazionalità sudanese sono stati ritrovati ieri mattina dai carabinieri della Compagnia di Stradella all’interno di un container stoccato nell’area logistica Dhl di Corteolona e Genzone e proveniente dalla Spagna. A dare l’allarme è stato un autotrasportatore ucraino di 40 anni che ha sentito delle voci provenire dall’interno del modulo. Affidati alle cure del personale medico del 118 tutti sono risultati in buone condizioni e necessitavano soltanto di reidratarsi e di riposare.

I cinque giovani sono stati accompagnati in questura a Pavia

I militari hanno accertato che i cinque extracomunitari erano già stato fotosegnalati lo scorso 6 maggio all’hotspot di Pozzallo (Ragusa) per immigrazione irregolare.

Privi di documenti sono stati accompagnati negli uffici della questura di Pavia per l’espletamento delle procedure previste per i richiedenti asilo e successivamente accompagnati in una struttura di accoglienza dove saranno ospitati.