Nell'auto 5 chili di hashish, a casa 25 mila euro: cinquantaduenne in manette

Lo hanno arrestato dopo un inseguimento che, dalle vie del centro. si è protratto sino alla periferia della città dove l'auto che guidava è finita in un canale. Il complice che era con lui è riuscito a fuggire a piede mentre l'uomo, 52 anni, è stato bloccato non senza difficoltà dagli agenti del commissariato cittadino dai quali ha cercato di liberarsi con calci e pugni. Per lui è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

L'operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Vigevano

All'interno della sua auto infatti gli agenti del vice-questore Rossana Bozzi, che poco prima avevano deciso di controllare quell'auto con la targa "prova" con due individui a bordo in atteggiamento sospetto e che ha poi forzato il posto di controllo, hanno trovato cinque panetti di hashish per un peso complessivo di 5 chili. Grazie al supporto dei colleghi del settore operativo in pochi minuti è stato possibile individuare la sua abitazione che è stata sottoposta a perquisizione. Dietro ad un quadro, raccolti in mazzette, sono stati ritrovati 25.500 euro, un dispositivo per il confezionamento sottovuoto e sacchetti identici quelli ritrovati in auto. L'arrestato è stato condotto in carcere ai Piccolini.