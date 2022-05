Auto ibrida prende fuoco in autostrada: nessun ferito

I vigili del fuoco di Voghera sono intervenuti oggi pomeriggio (venerdì) sull'A7 per un'auto ibrida che ha preso fuoco. È accaduto nel tratto di autostrada tra Casei Gerola e Gropello Cairoli, in direzione Milano. Per domare le fiamme il più velocemente possibile è stata utilizzata della schiuma. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Il tratto di autostrada è stato chiuso per poco tempo per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area interessata all'incendio.