Tamponamento nella notte, auto esce di strada: ragazza di 20 anni trasportata con l'elisoccorso

Un tamponamento tra due auto, che ha causato la fuoriuscita di strada di uno dei veicoli coinvolti. L'incidente è avvenuto intorno alle 2,10 di questa notte (venerdì) in territorio comunale di Valle Lomellina, sulla strada provinciale 5. Le due automobili – una Opel Corsa e una Ford Fiesta – sembra stessero viaggiando entrambe nella stessa direzione di marcia, da Valle verso Candia, quando si è verificato lo scontro; sulla dinamica del sinistro sono ancora in corso gli accertamenti della degli agenti della polizia stradale.

Tre i feriti: due ragazze di 20 anni e un ragazzo di 22. La Ford Fiesta, dopo l'impatto, è finita nel fosso a lato della provinciale; per estrarre una delle due ragazze che viaggiavano sull'utilitaria è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Mede. Sul posto è stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, che ha poi trasportato la ragazza al policlinico San Matteo di Pavia, dove è arrivata in codice giallo; l'altra giovane che viaggiava con lei è stata portata con un'ambulanza, sempre in codice giallo, all'ospedale di Alessandria, così come il giovane al volante della Opel.