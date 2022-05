Esce di strada con il furgone: soccorso un uomo di 56 anni

Per ragioni ancora in fase di accertamento, un uomo di 56 anni ha perso il controllo del furgone, un Fiat Fiorino, finendo in un fosso. È accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 18,50, in via Palestro, in territorio comunale di Cassolnovo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118, arrivati con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano.



Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano, dove è arrivato in codice verde; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.