In Lombardia tasso di positività stabile all’8%, in provincia di Pavia 99 nuovi casi

Su 29.310 tamponi processati, sono 2.360 i nuovi casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Lombardia; il tasso di positività è stabile all’8%. In provincia di Pavia risultano essere 99 i nuovi contagi segnalati. Per quanto riguarda i pazienti Covid, rimangono stabili i ricoveri nelle terapie intensive (33 persone), mentre continua il calo nei reparti ordinari, dove ci sono attualmente 670 persone (-30). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 14 nell’ultimo giorno, 40.515 dall’inizio della pandemia.