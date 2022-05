Ladri all’istituto Casale di Vigevano: arrestati dopo aver forzato sei distributori automatici

Hanno utilizzato un piede di porco e un cacciavite per forzare sei distributori automatici di bevande e merendine all’interno dell’istituto superiore Casale di Vigevano. Ma sono stati sorpresi dai carabinieri del Radiomobile, che li hanno arrestati con le accuse di furto aggravato in concorso e danneggiamento. A finire nei guai è stata una coppia di fidanzati: un uomo di 36 anni e una donna di 42, entrambi senza fissa dimora.

La pattuglia, allertata attraverso il 112 dal personale della Civis, è arrivata nel giro di pochissimo tempo nei pressi della scuola, dove sono intervenute anche due auto della vigilanza privata. I militari dell’Arma hanno notato una donna che, mentre parlava al telefono, cercava di allontanarsi a piedi velocemente. Molto probabilmente stava avvisando il suo complice, ancora all’interno dell’istituto scolastico, dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo è poi stato bloccato dai carabinieri con gli attrezzi in mano e in possesso delle monetine asportate dai distributori, circa 250 euro. Entrambi sono stati trattenuti all’interno della camera di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima, che è stato celebrato questa mattina (sabato) in Tribunale a Pavia; l’arresto è stato convalidato, il giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di firma due volte la settimana.