Auto sfonda il guard rail e si ribalta in un fosso privo d’acqua: due donne ferite

L’auto sulla quale viaggiavano le due donne, di 33 e 24 anni, ha sfondato il guard rail, finendo fuori strada e terminando la corsa a gomme all’aria dentro un fosso privo di acqua. È successo nella notte a Pavia, in via Umberto Olevano, in prossimità di una rotonda. L’allarme è stato lanciato intorno alle 2,50. Sul posto sono arrivate due automediche e altrettante ambulanze e una squadra di vigili del fuoco di Pavia.

Una delle due donne è riuscita a uscire da sola dal veicolo, mentre l’altra è rimasta incastrata nell'abitacolo; è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla. Sul sinistro stradale sono in corso gli accertamenti del personale della polizia stradale.