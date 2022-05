Capriolo rischia di annegare nel canale: salvato e poi liberato nelle campagne

È caduto dentro il cavo di via Roma, a Gambolò, senza riuscire più a uscire. A segnalare la presenza del capriolo è stato un cittadino, a passeggio con il suo cane, che ha inviato un messaggio al sindaco. È successo ieri mattina (sabato), intorno alle 11. Immediatamente è arrivata una pattuglia della polizia locale, insieme agli ispettori ambientali e alle guardie zoofile volontarie. Alle operazioni di recupero ha partecipato anche un vigili del fuoco fuori servizio, che stava rientrando a casa dopo aver terminato un intervento.

Un momento del salvataggio di ieri mattina in via Roma, a Gambolò

Dopo aver preso delle precauzioni, anche per evitare che l’animale già stremato potesse causarsi delle ferite o provocarle ai soccorritori, il capriolo è stato “agganciato” attraverso un sistema di corde e portato in salvo. L’animale non ha fortunatamente riportato conseguenze e, subito dopo, è stato rimesso in libertà.