Covid: in Lombardia diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari

A fronte di 21.562 tamponi processati, nell’ultimo giorno risultano essere 1767 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia; i casi in provincia di Pavia sono 145. È in leggero aumento il tasso di positività, oggi all’8,2% (ieri 8%). Diminuisce il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, dove ci sono attualmente 608 persone (-62), mentre aumenta nei reparti di terapia intensiva, dove i pazienti sono 35 (+2). I decessi per Covid in Regione sono stati 9 nell’ultimo giorno, 40.524 da quando è iniziata la pandemia.

I richiami del vaccino anti Covid-19 sono efficaci nel prevenire i casi di malattia severa.

La quarta dose è raccomandata per:

persone di 80 anni e più

ospiti delle RSA

persone di 60 anni e più con elevata fragilità#Restatevaccinati #Covid19 pic.twitter.com/riVclEmAdf — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) May 29, 2022

