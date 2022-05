Maltempo: in provincia di Pavia oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco

Sono stati numerosi i danni provocati dal maltempo e dal forte vento che, da ieri pomeriggio (sabato), ha colpito molte zone della provincia di Pavia, in particolare nell’Oltrepò e nel Pavese. In base ai dati forniti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sono stati oltre un centinaio gli interventi delle squadre sul territorio.

I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte, e diversi interventi sono ancora in corso. Molti gli alberi caduti e gli edifici con parti pericolanti, per cui è stato necessario effettuare lavori di messa in sicurezza e di rimozione del materiale dalle strade e dagli spazi pubblici. Tra le criticità, si sono registrati anche degli allagamenti. Sabato a Pavia, e in altre zone limitrofe, c'è inoltre stata una violenta grandinata, che ha causato dei problemi alla viabilità cittadina.

Ancora da quantificare l’ammontare dei danni, soprattutto nel settore agricolo. «La caduta della grandine nelle campagne – sottolinea la Coldiretti – è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi proprio alla vigilia della raccolta, mandando in fumo un intero anno di lavoro. Un evento climatico avverso che si ripete sempre con maggiore frequenza ma a cambiare è anche la dimensione dei chicchi che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis».