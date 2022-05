Oggi in Italia 7.537 nuovi positivi: è il dato più basso dallo scorso novembre

Sono 7.537 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Erano 9.820 lunedì scorso. Si tratta del dato più basso dallo scorso novembre. Il tasso di positività è al 9,4%. I decessi sono stati 62 per un totale di 166.631 dall'inizio della pandemia nel febbraio di due anni fa. Guariti e dimessi sono 20.971. Negli ospedali i degenti ordinari sono 5.281 (+47) mentre in terapia intensiva sono 255 (-5).

I dati di oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 750 a fronte di 10.313 tamponi effettuati: il tasso di positività è al 7,2%. I decessi sono stati 17 per un totale di 40.541 dall'inizio della pandemia. In ospedale restano 615 degenti ordinari (+7) e 35 degenti in terapia intensiva, dato identico a ieri. La provincia di Milano conta 299 nuovi contagi di cui 159 a Milano città, seguita da quella di Brescia (+123) e da quella di Monza e Brianza (+64). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 47.

Ad oggi hanno completato il ciclo primario di vaccinazione 49.899.540 persone (l'84,21%), la dose “booster” è stata somministrata a 39.577.256 persone (il 66,79% della popolazione) e la quarta dose a 946.226 persone (l'1,60% della popolazione).