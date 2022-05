Controlli sulla movida, arrivano le sanzioni

Una attività di controllo dei locali della "movida" cittadina è stata posta in essere tra le 22 di venerdì e le 4.15 di sabato dagli agenti della polizia locale di Vigevano. Gli accertamenti hanno riguardato il rispetto delle ordinanze comunali per la somministrazione di alcolici ai minori e per il disturbo della quiete pubblica. Ad alcuni gestori è stato contestato il mancato rispetto degli orari di chiusura e l'utilizzo dell'area esterna senza aver presentato comunicazione al Comune e perché quella stessa superficie era interessata da un divieto di utilizzo. Nello specifico sono state elevate sanzioni per 1.340 euro.

L'assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo

A carico di un locale si procederà con una denuncia per il disturbo della quiete pubblica mentre a seguito di controlli effettuati da personale in borghese è stata riscontrata la somministrazione di superalcolici a minorenni che comporterà una sanzione a carico del barista che l'ha effettuata.