Covid-19, continua il calo delle degenze

Sono 2.240, a fronte di 28.255 tamponi effettuati, i nuovi positivi che si sono registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 7,9%. I decessi sono stati 5 per un totale di 40.552 dall'inizio della pandemia. Si conferma il calo delle degenze: quelle ordinarie sono oggi 575 (-38) e quelle in terapia intensiva sono 32 (-3). La provincia di Milano conta 828 nuovi casi, seguita da quella di Brescia (+252) e da quella di Varese (+180). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 146.

La situazione in Lombardia oggi

In tutto il Paese i contagi da Sars-CoV-2 sono 18.391 (erano 24.267 ieri) ed il tasso di positività è al 9,6%. I decessi sono 59 per un totale di 166.756 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 29.248 mentre continua il calo dei ricoveri: oggi i degenti ordinari sono complessivamente 4.878 (-243) e quelli in terapia intensiva 223 (-25).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.902.470 persone (l'84,21% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.598.202 persone (il 66,82% della popolazione) e la quarta dose a 990.476 persone (l'1,67% della popolazione).