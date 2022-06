Si introducono nel cantiere, identificati otto ragazzi tra i 15 ed i 23 anni

Gli agenti della polizia locale di Vigevano li hanno controllati nella tarda serata di ieri all'interno del cantiere dell'ex-Vanità in corso Garibaldi, dove si erano introdotti nonostante la presenza di una protezione posta proprio per evitare intrusioni. Otto ragazzi dai 15 ai 23 anni sono stati identificati dagli agenti del comando di via San Giacomo: tre di essi, tra cui un minorenne, erano già stati denunciati per comportamenti antisociali.

L'assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo

Nel corso del controllo è stata recuperata anche una modica quantità di hashish che è stata posta sotto sequestro. «Nei prossimi giorni – spiega l'assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo – contatteremo i responsabili del cantiere per chiedere loro di potenziare la recinzione al fine di evitare future intrusioni».