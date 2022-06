Ruba alla scuola "Anna Botto", arrestato dai carabinieri

E' stato sorpreso a rubare all'interno della scuola "Anna Botto" di via Santa Maria ed è stato arrestato dai carabinieri. E' accaduto nella tarda serata di ieri. Poco prima, intorno alle 22 il personale della vigilanza privata Civis ha sorpreso all'interno della scuola F.C:, 36 anni, pluripregiudicato senza fissa dimora. L'uomo ha tentato di allontanarsi.

L'arresto è stato effettuato dai carabinieri del nucleo radiomobile

Nel frattempo però sul posto è arrivato il personale del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano che lo ha bloccato e perquisito: in tasca aveva monete per poco più di 60 euro che aveva prelevato da un distributore automatico ed un cacciavite utilizzato per forzarlo e che è stato posto sotto sequestro. L'uomo sarà processato per direttissima.