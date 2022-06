Con lo specchietto urta la ciclista: quarantaquattrenne finisce in ospedale

Era in sella alla sua bicicletta quando è stata urtata dallo specchietto sinistro di una utilitaria ed è caduta a terra. Una donna di 44 anni è rimasta ferita oggi intorno a mezzogiorno a causa di un incidente avvenuto in prossimità della rotatoria tra corso Milano e via San Giovanni.

La ciclista è stata urtata con lo specchietto sinistro dell'utilitaria

Sulla dinamica del sinistro sono in corso i rilievi della polizia locale. La ferita è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino in codice giallo.