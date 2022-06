Covid-19, in Italia tasso di positività del 9,5%

Sono 17.193 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore; il tasso di positività è al 9,5%. I decessi sono stati 79 per un totale di 166.835 morti dall’inizio della pandemia. Sono in calo le degenze ordinarie, oggi 4.589 (-289) mentre quelle in terapia intensiva sono aumentate di 3 unità e sono 226.

La situazione odierna in Italia

In Lombardia i nuovi positivi sono 2.361 a fronte di 27.340 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta all’8.6%. I decessi sono stati 17 mentre in ospedale restano 533 degenti (-42) nei reparti ordinari e 34 (+2) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.903.293 persone (l’84, 21% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.602.405 persone (il 66,83% della popolazione) mentre la quarta dose ha interessato 998.049 persone (l’1,68% della popolazione).