Sembra una bomba a mano, in realtà è un congegno utilizzato nella pratica del soft-air

Paura alla frazione Morsella di Vigevano dove ieri, in un bosco, è stato rinvenuto quello che sembrava essere un ordigno bellico, in particolare una bomba a mano. I carabinieri hanno delimitato l’area e chiesto l’intervento degli artificieri.

Una granata utilizzata per il soft-air

Sono stati proprio loro a scoprire che in realtà non si trattava di una bomba a mano vera ma di un ordigno utilizzato nella pratica del soft-air che è stato recuperato e comunque fatto brillare in sicurezza.