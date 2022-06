Covid-19, in Lombardia 3.099 nuovi positivi

Sono 22.527 i nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi in Italia. Il tasso di positività scende dal 13,3 all’11,9%. I decessi sono stati 47 contro i 40 di ieri. In ospedale i degenti ordinari sono 4.442 (-202) mentre in terapia intensiva sono 218 (-7).

Il quadro oggi in Italia

In Lombardia i positivi sono 3.099 con il tasso di positività all11,2% e 11 decessi che portano il totale a 40.586 vittime dall’inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 497 (-21) mentre in terapia intensiva sono 35 (+1).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.904.639 persone (l’84,22% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.609.726 persone (il 66,84% della popolazione) e la quarta dose a 1.009.428 (l’1,70% della popolazione).