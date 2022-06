I ladri aprono la cassaforte, via denaro e tre orologi di pregio

Ladri in azione giovedì a Sannazzaro. Approfittando dell’assenza dei proprietari i malviventi si sono introdotti in una abitazione forzando la porta d’ingresso. Poi, probabilmente utilizzando un flessibile, hanno aperto la cassaforte dalla quale hanno sottratto 4 mila euro in contanti oltre a due orologi Rolex e un Cartier.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

Furto anche a Mezzana Bigli dove i ladri sono entrati in una casa dalla quale hanno sottratto un cane di razza Chihuahua. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri.