Covid-19, in Lombardia 1.856 nuovi positivi e 2 decessi

Sono 15.082 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore; il tasso di positività sale al 12,1% dall’11,9%, dato che risente anche della giornata festiva con circa 65 mila tamponi effettuati in meno. I decessi sono stati 27 contro i 47 di ieri per un totale di 166.949 vittime dall’inizio della pandemia. Calano i pazienti nei reparti ordinari, oggi 4.411 (-202) mentre in terapia intensiva, il dato è stabile, i degenti sono 218.

La situazione di oggi in Italia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 1.856 con il tasso di positività che scende al 9,86%. I decessi sono stati 2 mentre sono in calo i degenti sia nei reparti ordinari (476, -21) che in terapia intensiva (34, -1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 606, in quella di Brescia 245 e in quella di Bergamo 131. In provincia di Pavia i contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 109.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.905.429 persone (l’84,22% della popolazione); la dose “booster” ha riguardato 39.615.424 persone (il 66, 85% della popolazione) e la quarta dose 1.015.684 persone (l’1,71% della popolazione).