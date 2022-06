Litiga con il figlio della badante, gli spara e lo uccide: l'omicida ha 85 anni

Al culmine di una discussione, che secondo i carabinieri che sono al momento al lavoro per ricostruire l’accaduto sarebbe sorta per futili motivi, ha imbracciato un fucile da caccia, che deteneva regolarmente e, nonostante sia sulla sedia a rotelle, con quello ha esploso due colpi contro il figlio della sua badante, un uomo di 43 anni di Nicorvo, che è morto sul colpo. La donna era in casa ma in un’altra stanza e non avrebbe assistito al fatto.

I carabinieri sul luogo dell'omicidio

L’omicidio si è consumato intorno alle 18.30 in un casa di via Cascina Nuova Litta e su cosa sia accaduto in quegli istanti ci sono ancora informazioni frammentarie. L’anziano è stato accompagnato in caserma a Gambolò dove in questi momenti è sottoposto ad interrogatorio in stato di fermo. Solo al termine il pm di turno deciderà quali provvedimenti assumere.