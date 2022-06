Fa caldo, arriva il temporale: sulla città grandina

Una violenta grandinata, che per fortuna si è esaurita nell’arco di qualche minuto, ha interessato la città poco dopo le 17 di oggi. Come previsto sulla zona si è abbattuto un temporale che rappresenta solo un momento di tregua rispetto al caldo previsto per i prossimi giorni.

La grandinata di oggi pomeriggio

Al momento non si registrano situazioni di particolare gravità.