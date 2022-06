Rissa ieri sera in stazione: lievemente ferito un venticinquenne

Hanno avuto presumibilmente un diverbio a bordo del treno diretto da Milano a Mortara e una volta arriva alla stazione di Vigevano sono scesi per risolvere la questione. Diversi ragazzi, sia maggiorenni che minorenni, sono rimasti coinvolti ieri sera in una rissa avvenutapoco prima delle 23.30.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale

L’intervento degli agenti della polizia locale ha permesso di evitare che la situazione degenerasse. Solo un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Rossa. Nel frattempo, anche con l’ausilio delle telecamere della zona, è iniziata l’operazione di identificazione dei coinvolti che è ancora in corso.