Una nuova barella Mercury in dotazione alla Croce Azzurra di Vigevano

Una nuova barella Mercury è stata donata alla Croce Azzurra di Vigevano dalla ditta V-Padel che ha sede in città. Andrà a completare l'allestimento del centro mobile di rianimazione Vig003.

Il centro mobile di rianimazione Vig003 in fase di allestimento

E' la seconda donazione in pochi giorni: in precedenza un'altra barella era stata donata dalla famiglia del brigadiere dei carabinieri Calogero Anastasi, scomparso due anni fa a causa del Covid-19. Le due nuove dotazioni andranno a completare il rinnovo delle barelle dei centri mobili Vig003 e Vig004 che a breve saranno inaugurati. Le due nuove rianimazioni vanno ad affiancare la Vig001, in memoria di Paolo Acerbi, già attiva sul territorio.