Covid-19, in Lombardia tasso di positività all'11,1%

Sono 3.158 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'11,1%. I decessi sono stati 5 per un totale di 40.614 dall'inizio della pandemia. Calano i degenti: quelli ordinari sono oggi 486 (-7) e quelli in terapia intensiva 27 (-3). La provincia di Milano conta 1.089 nuovi contagiati; quella di Brescia 429 e quella di Monza e Brianza 301. In provincia di Pavia i positivi sono 160.

I dati di oggi in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 22.361 con il tasso di positività all'11,9%. I decessi sono stati 80 contro i 70 di ieri. Diminuiscono le degenze: quelle ordinarie sono 4.296 (-111) e quelle in terapia intensiva 199 (-20).