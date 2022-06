Coltellata al volto dopo la lite: trasportato al San Matteo

Un trentenne di nazionalità marocchina è rimasto ferito, nel pomeriggio di oggi, a seguito di una coltellata ricevuta al volto. E' accaduto a Mortara poco dopo le 17. E' stato l'uomo stesso, che vive in città, a presentarsi presso la sede della Croce Rossa, in viale Capettini, dove ha ricevuto le prime cure. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri ed il personale medico del 118 che ha provveduto al suo trasferimento in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dai militari del maggiore Paolo Banzatti, l'uomo avrebbe avuto una lite in un'altra zona della città durante la quale è stato colpito dalla coltellata non lontano da un occhio. Le indagini sono in corso.