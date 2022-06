Covid-19, in Italia casi in risalita; calano però le degenze

Sono 3.273, a fronte di 26.513 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. La regione resta quella con il maggiore incremento del Paese. Il tasso di positività è oggi al 12,3%. I decessi sono stati 22 per un totale di 40.636 dall'inizio della pandemia. Continua il calo delle degenze: quelle ordinarie sono 474 (-12), quelle in terapia intensiva 20 (-7). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.191, in quella di Brescia 354 e in quella di Monza e Brianza 345. In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 162.

Il quadro odierno in Lombardia

Il raffronto con il 9 giugno dello scorso anno

In tutto il Paese la curva epidemica evidenzia chiari segnali di risalita. I nuovi positivi sono 23.042 (erano 17.193 giovedì scorso) con un incremento su base settimanale del 34%. Il tasso di positività sale dall'11,9% al 12,9%. I decessi sono stati 84 contro gli 80 di ieri; dall'inizio della pandemia le vittime sono state 167.253. Calano invece le degenze: quelle ordinarie sono 4.232 (-62) e quelli in terapia intensiva 197 (-2).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.908.045 persone (l'84,22% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.634.809 persone (il 66,89% della popolazione) e la quarta dose a 1.045.950 persone (l'1,77% della popolazione).