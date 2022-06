Sangue in strada a Mortara: aggredito con un coccio di bottiglia

Un violento litigio, finito nel sangue. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi (venerdì), intorno alle 14, in corso Garibaldi, a Mortara, sotto i portici di palazzo Edra. I due uomini – uno di 31 e l'altro di 37 anni, entrambi extracomunitari – avrebbero riportato delle ferite causate da un coccio di bottiglia utilizzato come arma. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei passanti e di alcuni clienti dei bar della via.

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti i sanitari dell'Areu con un'automedica, e due ambulanze della Croce Azzurra di Vigevano e della Croce Rossa di Mortara.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri, che ora si stanno occupando di ricostruire l'accaduto. I due uomini sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano in codice giallo e in codice verde.

Mercoledì pomeriggio, sempre a Mortara, si era registrato un altro episodio simile: un trentenne marocchino era rimasto ferito per una coltellata al volto. Anche su quest'ultimo episodio sono in corso gli accertamenti dei militari dell'Arma.